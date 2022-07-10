يعود النجم الهلالي محمد كنو للمشاركة في المباريات مع الزعيم بداية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سينطلق يوم 25 أغسطس القادم، وذلك بعد انتهاء قرار إيقافه من قبل لجنة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة 4 أشهر، على خلفية توقيعه للنصر في يناير الماضي ثم إنهاء العقد من طرف واحد والتوقيع لناديه الحالي الهلال بعقد جديد حتى العام 2025.وسيتواجد كنو مع الفريق الأزرق بمدينة برمنغهام البريطانية التي ستحتضن المعسكر الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي القادم الذي تنتظر الزعيم خلاله مشاركات محلية وخارجية، ويتطلع لتحقيق المزيد من البطولات.ولم يشارك كنو مع الهلال في نهائي كأس الملك أمام الفيحاء الذي خسر فيه الزعيم اللقب 1/‏3 بضربات الترجيح، وأيضاً في (7) مباريات في دوري المحترفين أمام فرق (الفيحاء، وضمك والاتفاق، والاتحاد، وأبها، والفتح، والفيصلي)، وتوج مع الزعيم بلقب الدوري في الموسم الماضي إلى جانب كأس السوبر السعودي، ولقب دوري أبطال آسيا، وشارك في مونديال أندية العالم الماضي.مستجدات كنوالمغادرة مع بعثة الزعيم لمعسكر برمنغهامالعودة للمشاركة في الدوري سبتمبر القادم