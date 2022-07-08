اقترب ناديا أبها وضمك من التوقيع مع راع رئيسي واحد للفريق الكروي الأول، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقود مع الناديين مستقبلاً بعد إتمام الاتفاقيات وترتيب البنود انتهاء بموافقة وزارة الرياضة، وذلك بحسب تأكيد مصادر خاصة لـ«عكاظ»، إذ ستكون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لفترة زمنية طويلة مقابل مردود مالي ضخم يضمن استقرار الناديين من الناحية المالية، ويعزز دعم مخططات الناديين الإدارية لتحقيق أهداف تتجاوز مرحلة البقاء ضمن دوري الأضواء إلى المنافسة على تحقيق البطولات.ويعتبر ناديا ضمك وأبها «قطبي الجنوب»، إذ يحظيان بقاعدة جماهيرية غفيرة في منطقة عسير على وجه التحديد والمنطقة الجنوبية بشكل عام. وقدم الناديان مستويات فنية قوية عززت حضورهما اللافت ضمن دوري الأضواء.