نجح المهاجم النيجيري إيغالو في الفوز بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن هز شباك الخصوم بـ 24 هدفا، مكررا ما فعله المهاجم الفرنسي غوميز في الموسم قبل الماضي حينما حصد لقب الهداف بـ24 هدفا.وجاءت أهداف إيغالو مناصفة بقميصي الشباب والهلال (12 هدفا مع كل منهما)، ولكنه خاض 18 مباراة بقميص «الليث» مقابل 13 مع الزعيم، وهو ما يعني تسجيل (0.66 هدف في المباراة الواحدة مع الشباب، بينما رفع نسبة أهدافه مع الهلال، حيث وصلت إلى 0.92 هدف في المباراة الواحدة).وكان إيغالو انضم لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد شراء نادي الهلال لعقده من نادي الشباب.