علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الاتحاد تسعى لتمديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي لمدة موسمين حتى 2025، وقطع الطريق على الأندية الأوروبية؛ التي تهدف للظفر بخدمات حجازي الذي تبقى في عقده مع العميد حاليا موسم واحد.وكشفت المصادر أن الإدارة الاتحادية فتحت خط المفاوضات مع حجازي من أجل حسم أمر تمديد عقده خلال الفترة الحالية؛ بهدف الاستقرار الفني والمستويات الكبيرة التي قدمها مع الفريق الكروي في الموسمين الماضيين، وشكل إضافة قوية لخط الدفاع الاتحادي.ويحظى النجم المصري أحمد حجازي بجماهيرية كبرى من قبل أنصار العميد منذ انضمامه مطلع الموسم قبل الماضي لكتيبة النمور الاتحادية.