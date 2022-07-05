يبدأ فريق الشباب معسكره الإعدادي للموسم الرياضي الجديد في 20 يوليو الجاري في ماربيا، على أن يعود الفريق الكروي إلى الرياض في 11 أغسطس القادم، وسيجري اللاعبون فحوصات طبية بمقر النادي في 18 من الشهر ذاته قبل المغادرة إلى ماربيا، وحاليا يتمتع اللاعبون بإجازة لمدة ثلاثة أسابيع قبل العودة للتجهيز للموسم الرياضي القادم الذي تنتظر الفريق الكروي خلاله استحقاقات محلية وقارية.وكان الفريق الشبابي استطاع في الموسم الماضي التأهل لدور الـ(16) وملاقاة فريق ناساف الأوزبكي يوم (الجمعة) الثالث من فبراير ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، وحصد المركز الرابع في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي، وخرج من دور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك.