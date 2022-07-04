يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة نظيره اللبناني اليوم (الإثنين)، على أرضه وبين جماهيره في العاصمة بيروت، في اللقاء الأخير له في المرحلة الأولى بتصفيات كأس العالم للمجموعة الثالثة. ويسعى الأخضر من خلال اللقاء للفوز والتواجد بمركز جيد في ترتيب مجموعته، إذ ضمن التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات. ويدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على نظيره الإندونيسي على أرضه وبين جماهيره. ويدرك جيدا مدربه محمد الكرداني قوة المنتخب اللبناني الذي يعتبر من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية. من جهته، أكد رئيس البعثة المشرف على منتخبنا الوطني يسار مختار، أن الأخضر أكمل جاهزيته للقاء وسيلعب من أجل الفوز، وقال: «ندرك جيداً قوة المنتخب اللبناني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره».