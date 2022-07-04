أعلنت إدارة نادي الخليج تعاقدها مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم الصاعد حديثاً إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وكان بيدرو قاد نادي التعاون للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018، ونال لقب أفضل مدرب في الدوري، كما قاد فريق أكاديميكا البرتغالي للفوز بكأس البرتغال في 2012، وحقق لقب كأس قبرص بقيادته لفريق ابولون ليماسول القبرصي في 2016، إضافة إلى قيادته أندية ألميريا الإسباني والعين الإماراتي والنصر السعودي.