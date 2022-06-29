هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس نادي الهلال بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وقال أمير تبوك، في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، متمنياً لكم مزيد التوفيق.من جانبه، أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن شكره للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.وكان الفريق الهلالي رفع رصيده من البطولات إلى الرقم 65، وذلك عندما أضاف لسجلاته بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ النادي، والثامنة عشرة في تاريخه وذلك بعد فوزه في الجولة الأخيرة على فريق الفيصلي ليواصل تزعمه للأندية السعودية بعدد البطولات ويثبت أنه الفريق الأقوى والأفضل.وبتحقيق الهلال لدوري هذا الموسم يكون قد نال بطولة الدوري «السابعة»، منذ انطلاق دوري المحترفين لموسم 2008 - 2009، وهي نصف عدد ألقاب المسابقة، وبهذا اللقب يكون الهلال قد حقق هذا الموسم ثلاث بطولات هي بطولة كأس آسيا وكأس السوبر السعودي وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.