لا يزال الأهلي يترنح قبيل خوض الجولة الأخيرة المهمة للفريق أمام مضيفه فريق الشباب بعد غد (الاثنين)، حيث يعتبر هذا اللقاء هو طوق النجاة للراقي من أجل البقاء في دوري المحترفين السعودي في حال انتصاره على الليث وتعثر أقرب منافسيه على مراكز الأمان.

وصبت الجماهير الأهلاوية جام غضبها على الرئيس ماجد النفيعي والمدير التنفيذي موسى المحياني، مصوبة لهما أصابع الاتهام إزاء الحال التي وصل إليها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي اقترب من الهبوط إلى دوري يلو.

واتفق معظم الأهلاويين على الأسباب التي أدت إلى سقوط النادي؛ وأولها عدم اهتمام الإدارة الأهلاوية بقيادة ماجد النفيعي والمدير التنفيذي لكرة القدم موسى المحياني بالتعاقد مع مدير فني عالمي، والتشبت بالمدرب هاسي، رغم النتائج المخيبة للآمال ونزيف النقاط المستمر، وثانيها عدم التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر ستار ينتشلون الفريق من مصاف الأندية التي دخلت سيناريو الهبوط، خصوصا في الفترة الشتوية التي نادت الجماهير خلالها بضرورة التعاقد وتدعيم الفريق ومعالجة أهم مواطن الخلل الفني فيه.

وطالبت جماهير الأهلي في أكثر من مناسبة برحيل إدارة النفيعي مع رحيل المدير التنفيذي موسى المحياني، حيث لم ينجح أي منهما في تحقيق النتائج المرجوة للفريق الأهلاوي.

وقال نائب رئيس الأهلي المستقيل بندر الدعجاني: «حسبي الله ونعم الوكيل، تكلمت من الجولات الأولى أن مدرب الأهلي هاسي ما ينفع يدرب الأهلي ما أحد سمع كلامي، فقدمت استقالتي واستمر الحال كما هو».

وغرد رئيس رابطة الأهلي السابق سعود برقاوي: «مبروك ماجد النفيعي يا من أبهرت العالم. مبروك يا موسى يا من نفذت وأنجزت المشروع بنجاح».

كما أثارت دموع الأسطورة مدافع فريق الأهلي السابق عبدالعزيز عمر الملقب بـ(صمدو) الشجن بين جماهير وأنصار الفريق العريق، في مقطع فيديو نشره محبوه عبر تويتر علق فيه باكيا «ولا لاعب يستاهل يلعب بقميص الأهلي».

ولم يقف الحال عند هذا الحد، إذ فجّر المترجم السابق لنادي الأهلي مشاري الغامدي مفاجأة بتصريحات عبر تويتر قال فيها: «ماجد النفيعي وموسى المحياني طلبا مني أن أترجم للاعب التشيلي دياز من أجل أن يضرب مهند عسيري مقابل عشرة آلاف دولار، كما طلب مني موسى المحياني أن أنقل له ما يدور من حديث بين اللاعبين بمبلغ مالي من خارج النادي».

وينتظر عشاق الأهلي الجمعية العمومية للنادي التي ستعقد نهاية الموسم، وما ستؤول إليه نتيجة مباراة الغد أمام الشباب، لمحاسبة الإدارة الحالية على كافة الأخطاء التي أودت بالفريق إلى قاع جدول ترتيب الدوري.