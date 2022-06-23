اعتبر حارس نادي الأهلي سابقا عبدالهادي الحداد، بأن لقاء فريق الأهلي أمام فريق الرائد لقاءً مفصلياً في تاريخ النادي، وأن على لاعبي الفريق تجاوز فريق الرائد الليلة، لضمان البقاء.وقال الحداد: «يحتاج الأهلي الآن وقفة صادقة من الجميع لدعم اللاعبين داخل الملعب وترك الخلافات والاختلافات التي كانت خلال الفترة الماضية، فلله الحمد، الجمهور الأهلاوي ولاعبوه القدامى كانوا في الموعد من خلال حجز كامل تذاكر المباراة، وبإذن الله نتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي سببت قلقاً لمحبي الفريق».وختم حديثه برسالة للاعبي الأهلي قائلا: «ثقتنا فيكم كبيرة وبإذن الله سنكون يدا واحدة ونرى 11 لاعبا يبدعون داخل المستطيل الأخضر و60 الف أسد في المدرجات، وأرجو عدم الاستعجال والتركيز داخل الملعب؛ لأن هدفنا الفوز والانتصار. ورسالتي للجماهير أن نتوحد جميعا ونتفرغ لتشجيع اللاعبين داخل الملعب فقط، وبعد تجاوز المرحلة لكل حادث حديث، فالأهلي يحتاج وقفة صادقة من الجميع».