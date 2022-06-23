أكد كابتن فريق الأهلي الأسبق وحيد جوهر، بأن الفريق بحاجة إلى لاعبيه ويتطلب الليلة حضور روحهم المعنوية والتي يحتاجها الفريق في مباراته أمام الرائد، التي تعتبر هي الأهم في تاريخ الفريق الكروي، فمن يريد بقاء الأهلي هو من يخلص ويقدم ما لديه، فلا بد من عودة الروح والحماس رغم الأيدي الخفية، فالحديث عن تلك الأمور صعب قبيل هذا اللقاء الحاسم.واختتم تصريحه بقوله: فريق الأهلي إذا حضر بنجومه وتاريخه وكيانه فسيكون حاضرا وبقوة، ورسالتي هدفنا النقاط الثلاث الليلة.