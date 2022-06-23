يبحث مهاجم الهلال إيغالو في مباراة فريقه (اليوم) أمام «الفتح»، ضمن الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن زيادة غلته التهديفية التي جعلته يتربع على صدارة الهدافين بـ«22» هدفاً مبتعداً عن أقرب منافسيه نجمي الاتحاد والنصر رومارينهو، وتاليسكا، إذ يملك كل واحد منهما «18» هدفاً، وتأمل جماهير الزعيم من نجمها النيجيري «إيغالو» مساعدة فريقه أولاً بالفوز في لقاء الليلة، ثم مواصلة ماكينة إحراز الأهداف في مرمى الخصوم.. فهل يواصل «إيغالو» زيارة شباك الخصوم ويبتعد عن أقرب منافسيه على صدارة هداف الدوري، والمساهمة في صدارة فريقه للدوري، أم يكون لحارس ودفاع الفتح كلام آخر.