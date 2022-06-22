وسط حضور لافت لصماوات جدة، توجت الأميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز رئيسة جمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة (إمكان) أخيراً، البطلة شادن العمرو بلقب بطولة جدة التنشيطية للشطرنج سيدات، وسلمت إبتسام باسعيد وسوسن سليم ورانيا الفحام جوائز المراكز من الثاني للرابع، خلال الجولة الأولى التي جرت فعالياتها في محافظة جدة.وحظيت البطولة، التي نظمتها اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للشطرنج، بحضور كبير، ومشاركة مجتمعية من الصماوات والمسؤولين عن نشاطاتهم، تقدمه رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني، ورئيسة لجنة الشطرنج الجوهرة الحسن، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة أيمن الحربي، ونائبة رئيس جمعية الصم بجدة فائزة نتو، وبمشاركة المحكمة السعودية العنود إسحاق، فيما تولت إدارة التنظيم سارة عبدالله ونادية العبدلي ودينا إسحاق.وأكدت نائبة رئيس جمعية الصم بجدة فائزة نتو، أن الحضور اللافت للصماوات في بطولة جدة التنشيطية للشطرنج سيدات، تعكس اهتمام الدولة بتنمية مهارات المرأة السعودية بشكل عام والصماوات على وجه الخصوص، وتعزز مشاركتهن الاجتماعية، وتساهم في عملية الدمج المجتمعي بين هذه الفئة الغالية والأصحاء من أفراد المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بالرياضة والألعاب المرتبطة بالذكاء والمهارات العالية.وثمنت الدعم الكبير الذي تقدمه الأميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز، حيث تحرص على تحفيز الصماوات في جميع المناسبات، وتعمل مع كوكبة من المسؤولين والداعمين على خدمة «بناتنا الصموات الذين نسعى بسعادة بالغة لخدمتهن ودمجهن في المجتمع، كواحدة من أهم أهداف وبرامج جمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة». وأضافت: «نعمل دائما على توسيع دائرة الشراكة مع جميع الاتحادات السعودية للألعاب الرياضية النسائية، خصوصاً الاتحاد السعودي للشطرنج، ورئيسة اللجنة النسائية الجوهرة الحسن، التي تسعى جاهدة لحضور بناتنا الصموات في الأنشطة الخاصة باللعبة، إذ أثمر ذلك عن ولادة عدد من البطلات بين الصماوات في جدة، حيث شاركنا في بطولة منطقة مكة المكرمة، وفازت الفتاة الصماء فاطمة العمودي بالمركز الثالث، ورشا أبو زيد بالمركز الرابع، ونشكر رئيس اتحاد اللعبة وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل لنا، وكذلك مدير مركز التنمية بجدة الذي يسعى جاهداً لتذليل كل الصعاب، ونثمن جهود نيفين الموصلي على تقديم الدعم لمقر الفعالية وأميرة جوهرجي على تقديم الضيافة».واعتبرت رئيس اللجنة النسائية باتحاد الشطرنج الجوهرة الحسن حضور الصماوات جزءاً من المسؤولية الاجتماعية التي يطلع بها الاتحاد، مشيرة إلى أن الفتاة السعودية تحولت من موقع المتفرج إلى مركز صانع الأحداث، والمشارك بفاعلية في القطاع الرياضي، مؤكدة أن البطولات السابقة اكتشفت عدداً من الموهوبين في الشطرنج بين الصماوات، وأظهرت جدارتهن بالحضور والمشاركة.