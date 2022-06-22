واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة نظيره الاتحاد غدا (الخميس)، ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان التدريب، الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على محطات عدة، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم فارس الدهناء تدريبه بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب، وانتظم في التدريبات ثلاثي وسط منتخبنا الوطني الأولمبي حامد الغامدي، وإبراهيم محنشي، وأحمد الغامدي، بعد وصولهم من العاصمة الأوزبكية طاشقند، إذ ساهموا بتتويج الأخضر بكأس آسيا، وخضع الثلاثي إلى حصة استشفائية مع الجهاز الطبي قبل الانتظام في تدريبات الفريق أمس. وعلى صعيد متصل، احتفى الفريق الأول بثلاثي الأخضر الأولمبي حامد الغامدي، وإبراهيم محنشي، وأحمد الغامدي، لمساهمتهم الفاعلة في تتويج الأخضر بكأس آسيا تحت 23 سنة التي اختتمت أمس الأول في أوزبكستان.