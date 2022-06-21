نجح الظهير الشاب سعود عبدالحميد المنتقل من نادي الاتحاد لنادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في مواصلة تقديم أفضل العطاءات الفنية، وأثبت أنه رهن إشارة مدربي المنتخبات الوطنية، وآخرها المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، حينما ساهم مع زملائه في تحقيق كأس آسيا يوم (الأحد) الماضي من أمام منتخب أوزبكستان، وكان عبدالحميد لعب في خانة قلب الدفاع وأثبت قدرته الفنية على الظهور بالمستوى الفني المشرف وساهم في تحقيق اللقب القاري.الجماهير السعودية تغنّت كثيراً بالانضباطية العالية وحرص اللاعب على خدمة المنتخب الأولمبي في أي مكان يحتاجه الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري.وعاش سعود عبدالحميد فرحة كبرى بتحقيق اللقب الآسيوي مع المنتخب السعودي الأولمبي، مقدماً الكأس هدية للوطن.