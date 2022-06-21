يجري مدرب فريق الأهلي سيبولدي مناورة كروية اليوم (الثلاثاء)، بمشاركة جميع اللاعبين عقب انضمام ثلاثي المنتخب الأولمبي هيثم عسيري، وزياد الجهني، وأيمن يحيى للتدريبات الجماعية، بعد فراغهم من المشاركة في كأس آسيا تحت (23 عاما)، حيث حصد الأخضر اللقب من أمام المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل لا شيء.وسيعتمد المدرب الأهلاوي الأسلوب الفني الذي سيواجه به فريق الرائد بعد غد (الخميس) بجدة، ضمن مباريات الجولة (29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الحاسم الذي يطمح من خلاله لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، التي ستسهم بقوة في ابتعاد الفريق الأهلاوي عن شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى.وحذر المدرب سيبولدي الخماسي دانكلير، وأليوسكي، وعلي مجرشي، ومحمد المجحد وإدواردو من الحصول على إنذارات في لقاء الرائد القادم، بهدف الاستفادة من خدماتهم الفنية في المباراة الأخيرة في الدوري أمام الفريق الشبابي الإثنين القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.هذا ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي أمام الرائد حضورا جماهيريا، بعد فتح إدارة ماجد النفيعي مدرجات ملعب الجوهرة «مجانا» للجماهير، من أجل دعم الفريق الكروي لتحقيق الفوز والظفر بنقاط اللقاء المرتقب.