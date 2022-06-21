طالب مدرب فريق الهلال دياز اللاعبين بضرورة احترام فريق الفتح في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد غد (الخميس) بالأحساء، ضمن مباريات الجولة (29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وشدد المدرب الهلالي خلال الحصص التدريبية على الانضباط الفني وتنفيذ الجوانب التكتيكية خلال المناورات الكروية، وعدم النظر لأية غيابات للخصم، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي ستدعم قوة الزعيم في المحافظة على لقب الدوري. وتنفس المدرب دياز الصعداء باكتمال عناصر الفريق الكروي الفنية قبل مواجهة الفتح القادمة، وسيجري اليوم مناورة كروية سيحدد من خلالها العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم.