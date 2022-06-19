أكد عضو مجلس الإدارة الاتحادية لؤي غلاييني انتهاء مهمته في منصبه رئيسا لفريق الاستثمار بالنادي، مدعماً ما أشارت له مصادر «عكاظ» الخاصة، بأن غلاييني بات خارج المنظومة الإدارية لعميد الأندية السعودية.من جانب آخر، دوّن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد كوزمين كونترا ملاحظاته الفنية على المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول مع الأهلي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتحاد، ويهدف كونترا لمناقشة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل موقعة الاتفاق، ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفي السياق ذاته، تركز الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي إلى جانب الجهاز الإداري المشرف على الفريق الكروي الأول بقيادة حامد البلوي، على تجهيز لاعبي الفريق الأول للمهمة الحاسمة في عمر الدوري في ظل التنافس مع نادي الهلال على لقب الدوي في الجولتين الأخيرتين من الدوري، ما يعني تأجيل ملف تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين وأجانب إلى ما بعد الانتهاء من المنافسات المحلية.