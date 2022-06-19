حسمت إدارة نادي الوحدة صفقة المهاجم الفرنسي جون دافيد بوجيل، هداف الدوري التشيكي هذا الموسم لاعب نادي فكتوريا بلزن التشيكي ويبلغ من العمر 30 عاما، لكي يكون خلفا لمواطنه يوسف نيكاتي الذي أنهت إدارة النادي الارتباط به، إذ سيكون جون مهاجما صريحا للفرسان بجوار هداف الفريق أحمد عبده.وعلى ذات الصعيد، تجري إدارة النادي في هذه الأثناء مفاوضات مع المدافع الجزائري جمال بلعمري بديلا للمدافع الإسباني البرتو بوتيا، الذي من المقرر أن تنهي الإدارة التعاقد معه أو منحه إعارة لأحد الأندية المحلية.