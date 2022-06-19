‏أوضح مدير المركز الإعلامي بنادي أبها عيسى الربعي، في ردٍ على ما ذكره رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع، في المادة التي نشرتها «عكاظ»، يوم الإثنين 13 يونيو 2022، بعنوان: «أكد أن جماهير ضمك تفوق أبها، أن الحقيقة مرة!». وقال: «كل رياضي كبر عمره أو صغر يعرف من هو كبير الجنوب وصاحب الجماهيرية الأكبر في منطقة عسير، والتي لم تُعرف قبل أبها سفيراً لها بين الكبار، فهو كبيرها، وزعيمها، وفارسها الأصيل، وعيونهم الشاهدة على العصر، كانت تتسمر حينها أمام الشاشات لتشاهد «أبها» يُقارع الكبار، بينما كانت بقية أندية المنطقة تصارع في الدرجتين الأولى والثانية للهروب، مؤكداً أن التاريخ لا يختزل في أيام معدودة، ولا تحكمه نشوة انتصارات مؤقتة، ولا رغبات يسيّرها الميول الشخصي. وقال، في عام 2005، كان «أبها» يلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم، بينما «ضمك» في أندية الدرجة الأولى، وكرّر ذلك في العام 2008 وبسواعد وطنية ولاعبين محليين عكس اليوم في ظل وجود المحترفين السبعة، وفي عام 2019، توّج «أبها» بدرع الدرجة الأولى، وصعد للمرة الثالثة في تاريخه لدوري المحترفين، فيما كان «ضمك» وصيفاً لزعيم الجنوب، وصعد للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين.