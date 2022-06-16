تعقد اللجنة المنظمة لبطولة «مقاتلو الشعب الكوبية» مؤتمراً صحفياً الساعة الـ4:00 من عصر اليوم (الخميس) في دبي، وذلك لكشف الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثالثة من البطولة التي ستقام السبت المقبل، عقب النجاح الذي واكب النسختين الأولى والثانية اللتين استضافتهما دبي برعاية مجلس دبي الرياضي ونجحتا في استقطاب الكثير من عشاق الملاكمة من المواطنين والمقيمين والزوار.ويتصدر النزال الذي يجمع الكوبي جادير هيريرا وخصمه المكسيكي بابلو روبلز واجهة النسخة الثالثة، إلى جانب بقية النزالات الأخرى التي تشهد خوض مواطنه الكوبي يان ماركوس سانشيز مواجهة صعبة أمام منافسه الأرجنتيني مارسيلو غابرييل سانشيز، ويواجه الكوبي أرمادو مارتينيز تحدياً لا يقل صعوبة أمام خصمه الأرجنتيني فرناندو كانسينو، كما يخوض بدوره الملاكم الكوبي جيسوس غامبا نزالاً قوياً أمام الأفغاني سمير.وقالت جينسي ريفيرو المدير العام لنادي الملاكمة الكوبية ومقره في منطقة القوز بدبي إن النسختين السابقين ساهمتا في نشر الملاكمة، وإن النادي يستقطب العديد من الراغبين في أن يصبحوا ملاكمين، وإن هنالك مجموعة من المواطنين الإماراتيين الذين يتدربون في النادي باجتهاد إلى جانب عدد من الجنسيات الأخرى، وهو ما يوضح حجم النجاح الذي تحقق في وقت وجيز.