يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة لقاءً هاماً ومصيرياً أمام نظيره منتخب أستراليا عند تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم (الأربعاء) على استاد باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لكأس آسيا تحت 23 سنة والمقامة حالياً في أوزبكستان.يدخل منتخبنا الوطني الأولمبي هذا اللقاء بحثاً عن إنجاز تاريخي بالوصول لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، إذ لم يسبق لأي منتخب أن فعلها، وكذلك للوصول للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه كأكثر منتخب آسيوي يصل لنهائي هذه البطولة، واستطاع الأخضر السعودي تقديم مستويات مميزة أهّلته للوصول لهذه المرحلة إذ تصدر مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، وفي دور الثمانية تفوق على نظيره منتخب فيتنام بهدفين دون مقابل، وأحرز هجوم الأخضر 9 أهداف كأقوى خط هجوم، ولم تتلقَ شباكه أي هدف كأقوى خط دفاع، ويعتمد المدرب الوطني سعد الشهري على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود فراس البريكان في خط المقدمة وخلفه الثلاثي حسين العيسي وأيمن يحيى وهيثم عسيري، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس المميز نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاع حمد اليامي وسعود عبدالحميد وحسان تمبكتي ومتعب الحربي، فيما يتواجد في منتصف الملعب الثنائي عوض الناشري وحامد الغامدي، ويتواجد في قائمة الاحتياط المهاجمان محمد مران وعبدالله رديف وكذلك زياد الجهني وأحمد الغامدي.فيما يدخل منتخب أستراليا هذا اللقاء بعد تصدره لمجموعته الثانية بعد أن حصد 7 نقاط من انتصارين وفي دور الثمانية تجاوز نظيره منتخب تركمنستان بهدف دون مقابل، وأحرز هجومه 5 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد، ويطمح الكنغر الأسترالي للوصول لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي بعد أن خسر في النسخة الماضية من أمام منتخب كوريا الجنوبية.