وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارلمبية (الحركية) إلى مدينة بيونجتايك بكوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة آسيا أوقانيسيا لرفع الأثقال لذوي الإعاقة الحركية التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 10-21 من شهر يونيو.وضمت قائمة الأخضر لاعبين ومدرباً هم: أصيل يوسف هوساوي وعدنان عبدالله نور سعيد، تحت إشراف المدرب الوطني علي محمد اليامي. وأكد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي حرصه وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على هذه الفئة الغالية على قلوبنا ودعمهم وتعتبر المشاركة بالبطولة من أهم المشاركات، كونها من البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الاولمبية (أولمبياد باريس 2024).