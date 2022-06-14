أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع إرلينج هالاند قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.وسينضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى مانشستر سيتي بداية من يوم 1 يوليو بعقد يمتد لمدة خمس سنوات قادمة، حيث سيبقيه داخل أروقة استاد الاتحاد حتى صيف عام 2027.سجل هالاند صاحب الـ 20 مباراة دولية مع منتخب النرويج 86 هدفا خلال 89 مباراة في موسمين ونصف مع دورتموند، وفاز مع الفريق بلقب كأس ألمانيا، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال موسم 2020/‏2021. وصرح هالاند، بعد توقيعه على عقود الانضمام للسيتي للموقع الرسمي للنادي قائلا: «هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي».وأضاف: «إن اتباع خطى والدي لهو أمر رائع وارتداء القميص الأزرق السماوي سيمثل لحظة خاصة بشكل مذهل».