أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية أن المدير المالي السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماركوس كاتنر، سيدلي بشهادته اليوم (الثلاثاء) في محاكمة جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا).وأكدت المحكمة، الواقعة في بيلينزونا، أن كاتنر سيدلي بشهادته خلال اليوم الخامس من المحاكمة. ويواجه بلاتر وبلاتيني اتهامات من بينها الاحتيال على الفيفا، في ما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (2.7 مليون دولار) إلى بلاتيني في عام 2011 بداعي أنه نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002. وكرر بلاتر وبلاتيني تأكيد براءتهما من ارتكاب أي مخالفات، وشدد بلاتر على أن دفع «المستحقات المتأخرة» مر بكل الإجراءات اللازمة في الفيفا.وقال بلاتيني، إن دوافع سياسية كانت وراء القضية التي شهدت إيقافه وبلاتر عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وهو ما حطم طموح بلاتيني لخلافة بلاتر في منصب رئيس الفيفا، والذي يشغله حاليا جياني إنفانتينو الأمين العام السابق لليويفا.وقال ممثل الادعاء السابق أوليفيه ثورمان، قبل أيام، إن كاتنر أبلغ السلطات بالتحويل المالي المتعلق بالتحقيقات التي أجريت ضد الفيفا في عام 2015.يشار إلى أن كاتنر أوقف من قبل الفيفا في عام 2020 لمدة عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بداعي انتهاك قواعد القيم بالفيفا.وتستغرق محاكمة بلاتر وبلاتيني 11 يوما تنتهي في 22 يونيو الجاري، على أن يصدر الحكم في الثامن من يوليو.