تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي بجدارة واستحقاق لدور نصف النهائي لكأس آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على منتخب فيتنام بهدفين دون مقابل ضمن لقاءات الدور ربع نهائي على استاد لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طاشقند.شهد اللقاء قوة وإثارة من المنتخبين وتمكن منتخبنا الوطني من إحراز الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بعد مجهود فردي أكثر من رائع عن طريق اللاعب متعب الحربي، بعد تجاوزه أكثر من لاعب ليسددها أرضية في الشباك الفيتنامية (د:41).وفي الشوط الثاني، واصل الأخضر السعودي سيطرته وعاد متعب للتألق مجدداً من خلال عرضية ولا أجمل لتصل للنجم فراس البريكان ليسكنها في الشباك برأسية رائعة هدفا ثانيا للأخضر السعودي (د:65)، وشهد اللقاء حصول حارس فيتنام قوان فان تشوان على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله العنيف على المهاجم البريكان الذي غادر الملعب مصاباً، وبعد خمس دقائق وقتا بدل ضائع أعلن الحكم الياباني تومويا اراكي نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني وتأهله لدور الأربعة للبطولة.وبهذه النتيجة، يضرب منتخبنا الأخضر موعداً مع منتخب استراليا (الأربعاء) في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي منتخب اليابان بصاحب الأرض والجمهور منتخب اوزبكستان.