وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى مدينة ليون المكسيكية للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة للرجال والسيدات، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 10 - 18 /‏6 /‏‏2022 برئاسة محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وضمت قائمة الأخضر 3 لاعبين ولاعبة هم: علي مجيد خليتيت (وزن 55 ) ومحمد المرزوق (وزن 61) وذكرى شوهان خرمي (وزن 49)، تحت إشراف المدرب الإستوني إيكور بيسكروف ويساعده المدربة التونسية رانيا بهلول والمدرب الوطني عباس القيصوم، وإدارياً عضو مجلس إدارة الاتحاد علي ظافر حكمي.من جهة أخرى، قدم محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك الأستاذ هيثم بن حسن المالكي على حرصه واهتمامه ومتابعته للمنتخب السعودي لرفع الأثقال والتوجيهات المستمرة لفريق عمله الذي كان نيابة عنه في استقبال بعثة أخضر الأثقال المشاركة في بطولة العالم للشباب 2022، وهم سكرتير أول أ.بدرالشراري رئيس القسم الثقافي والإعلامي والمراسم، والملحق أ.محمد السبيعي، ومسؤول العلاقات العامة في السفارة أ.جهاد رضوان.