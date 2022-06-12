شارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا (عمومي) التي انطلقت (الجمعة) في سيئول العاصمة الكورية الجنوبية، وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت إلى سيئول برئاسة مدير المنتخبات عادل الرميحي، وبمشاركة 8 لاعبين، هم: جواد الداوود، وزكريا الداوود، وأحمد آل حسين، وحسين الطويل (سلاح الآبيه)، وعادل المطيري، وسعد البقمي، وعلي البحراني، وأحمد القديحي (سلاح السايبر)، ويدرب المنتخب في سلاح الآبيه محمد فؤاد، فيما يتولى ماجد المطيري تدريب المنتخب في سلاح السايبر.وتأهل أحمد ال حسين بجدارة لدور الـ16 بعد تغلبه على الاسترالي جون داونز 8/‏‏15 في دور الـ32 ليصبح العربي الوحيد الذي يصل لهذا الدور في البطولة، فيما غادر زميله جواد الداوود على يد الصيني مينغاو لان، المصنف الثاني في البطولة.ويتنافس 136 لاعباً في البطولة من 33 دولة، وكان المنتخب السعودي استعد للبطولة بمعسكر داخلي في الدمام، ومن ثم المشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي اختتمت أخيرا في الكويت.