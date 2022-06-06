شارك 300 معلم في البرنامج التدريبي الذي ينفذه الاتحاد السعودي لكرة السلة (Ball’in School) لمعلمي التربية البدنية بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الرياضة استعدادا لدوري المدارس لكرة السلة، خلال الدورات التدريبية التي اختتمت أخيرا في جدة، الرياض، الأحساء، الدمام، القصيم، والمدينة المنورة، وينتظر استكمال البرنامج التدريبي خلال الفترة القادمة في عدد من مناطق المملكة. ويتضمن البرنامج التدريبي للدورات جانبا نظريا وعمليا يشمل الأسس الخاصة في النواحي التدريبية والفنية في تطوير قدرات معلمي التربية البدنية بإشراف المحاضر الدولي نيمانيا بيجدوف الذي أشرف على تدريب المدربين الوطنيين المشرفين على البرنامج التدريبي، وهم: إبراهيم البيشي، وهاني آل محمد، وعبدالله النفيسة، وثامر أبو الريش، وخلدون المولد، وخالد الشهري، وتم منح المعلمين المشاركين شهادات تدريب معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة.