يختتم مدرب المنتخب السعودي تحت (23 عاماً) سعد الشهري تجهيزاته الفنية للمواجهة الثانية أمام منتخب اليابان غداً (الإثنين) الساعة الرابعة عصرا على ملعب باختاكور في طشقند، ضمن منافسات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان، إذ سيجري مدرب منتخبنا الوطني اليوم (الأحد) مناورة كروية سيعمد من خلالها إلى تطبيق اللاعبين بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء اليابان القادم، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة اليابان.وحرص مدرب الأخضر الأولمبي على مشاهدة مباراة المنتخبين الياباني والإماراتي، وتدوين أبرز نقاط الضعف في المنتخب الياباني الذي سيواجهه في المباراة القادمة. ويطمح المدرب سعد الشهري في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة المجموعة وضمان التأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.ترتيب المجموعة الرابعةالسعوديةاليابانالإماراتطاجيكستان