اختتمت أمس (السبت) منافسات الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عاما (فردي وفرق) للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والشيش)، التي أقيمت على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بمشاركة 73 لاعباً.وتوج مدير البطولة عضو مجلس الإدارة في الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بو علي الفائزين في البطولة، بحضور مدير المنتخبات عادل الرميحي، بعد أن حقق نادي الجزيرة ذهبية سلاح الابيه، وحصل نادي عكاظ على ذهبية سلاح الشيش، فيما نال نادي العمران ذهبية سلاح السايبر.وفي منافسات (الفردي) حقق حسن عابد الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحقق زياد المطيري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما توج إبراهيم الهديب بذهبية سلاح الشيش.