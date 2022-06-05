عقد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم اجتماعا برئاسة عادل الفقي، وذلك بمقر الرابطة في مدينة جدة، اعتمد من خلاله النظام الأساسي للرابطة، والتنظيمات المالية الجديدة.واعتمد خلال الاجتماع تشكيل لجنة لوضع معايير تخصيص جوائز سنوية للرابطة الرئيسية برئاسة نائب رئيس الرابطة مرعي العواجي.كما اعتمد تشكيل لجنة لتعديل نظام ولوائح البطولات التنشيطية، واعتماد تطبيق خاص بالرابطة، وإطلاق النسخة التجريبية على بطولة الفئات السنية بالأحساء.كما تم تعيين لؤي غلاييني مستشارا لمجلس إدارة الرابطة ومشرفا على لجنة التسويق والاستثمار.