بدأ مدرب المنتخب السعودي رينارد تجهيزاته الفنية للقاء الودي الأول أمام منتخب كولومبيا (الأحد)، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، وحرص المدرب رينارد في الحصة التدريبية التي جرت على ملعب منتجع لافينكا على أداء اللاعبين لتمارين لياقية وفنية متنوعة بمعسكر أليكانتي في إسبانيا الإعدادي لكأس العالم في قطر 2022.وسيجري رينارد (اليوم) مناورة كروية سيركز من خلالها على الأسلوب الفني الذي سينتجه في لقاء كولومبيا، وسيحدد العناصر الأساسية التي سيلعب بها.وسيخوض الصقور الخضر اللقاء الودي الثاني أمام منتخب فنزويلا (الخميس) القادم على ملعب ويفا كوندومينا بمدينة مورسيا في ختام المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمونديال قطر القادم.وستكون المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر القادم، وسيخوض الأخضر مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر.فيما سيواجه الأخضر منتخب كرواتيا 16 نوفمبر القادم بالرياض في ختام البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022، إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.مباريات الأخضر قبل المونديال:كولومبيا 2022/6/5فنزويلا 2022/6/9كرواتيا 2022/11/16الإكوادور 2022/9/23