ينهي مدرب المنتخب السعودي تحت (23 عاماً) الكابتن سعد الشهري تحضيراته الفنية للمواجهة الافتتاحية أمام منتخب طاجيكستان غداً (الجمعة)، ضمن منافسات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان، إذ سيجري الشهري مناورة كروية سيعمد من خلالها إلى تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية المطلوبة، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها مباراة طاجيكستان.وحرص المدرب خلال مران الأمس، الذي أقيم على ملعب كيباري، على تطبيق النهج الفني الذي سيواجه به منتخب طاجيكستان، ويطمح مدرب الأخضر الأولمبي في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.وانضم الثنائي أحمد الغامدي، وسعد بالعبيد لبعثة منتخبنا الوطني بعد استدعائهما من قبل الجهاز الفني بديلين عن اللاعبين مصعب الجوير، ومهند الشنقيطي اللذين تم استبعادهما بناء على التقارير الأولية لحالتيهما الصحية المرسلة من قبل نادييهما.وكان قائد الأخضر الأولمبي سعود عبدالحميد تسلم درع مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا 2022. يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت (23 عاماً) إلى جانب منتخبات طاجيكستان، واليابان، والإمارات.