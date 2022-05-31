توج الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس نادي سباقات الخيل الفحل «نبيل السكب» بذهبية بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة (كحيلة) التي تقام للعام الثاني على التوالي تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض واستمرت 5 أيام.وشاركت في البطولة 511 رأسا من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم كأكبر رقم يسجل في عدد الخيل المشاركة على مستوى البطولات الدولية بالمملكة العربية السعودية وتنافست على 48 لقبا.فيما شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين بعشر بطولات للفئات المشاركة، وهي بطولات المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار، وبطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، وبطولة الفحول، وتكريم المشاركين والجهات الراعية للبطولة ولجان التحكيم والانضباط.وكانت نتيجة الذهب للبطولات على الشكل التالي: بطولة المهرات أعمار سنة وكانت من نصيب المهرة ليالي السيد لمربط السيد.بطولة المهرات عمر (2 و3) سنوات وكانت من نصيب المهرة إس كي تيا لاسطبلات السكب.بطولة الأفراس وكانت من نصيب الفرس دي جي دجميلجة لمربط هامات للخيل العربية الأصيلة.بطولة الأمهار أعمار سنة وتوج بالذهب المهر فريد الصواري لمزرعة الصواري.بطولة الأمهار عمر (2 و3) سنوات وكانت من نصيب المهر شامان العريب لمربط دوسر للخيل العربية الأصيلة.بطولة الفحول وكانت من نصيب الفحل نبيل السكب لاسطبلات السكب.بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ وكانت من نصيب الفرس خزنة الثانية لمربط المسن.بطولة الأفحل سعودية الأصل والمنشأ وكانت من نصيب الفحل مهند ار اتش لمربط بقيق.وفي بطولة المهرات، حققت المهرة «علياء عذبة» إنتاج مربط عذبة، بطولة المهرات والميدالية الذهبية، كما حققت المهرة «إشراق عذبة» إنتاج مربط عذبة فضية البطولة، وحققت المهرة «اعتزاز عذبة» برونزية بطولة المهرات، وفي بطولة الأمهار حقق المهر «جلا عذبة» إنتاج مربط عذبة فضية بطولة الأمهار.كما حقق مربط عذبة العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود بالمهر «مهاجر عذبة» بطولة الأمهار والميدالية الذهبية.وفي بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة التي أُقيمت أيضاً ضمن فعاليات بطولة المملكة، حققت المهرة «إرادة عذبة» إنتاج مربط عذبة والعائد لمالكه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبد العزيز الميدالية البرونزية لبطولة المهرات.