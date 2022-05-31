أعلن نادي الهلال نجاح عملية لاعب الفريق متعب المفرج في الرباط الصليبي، التي أجراها في مركز «سبيتار» المتخصص في الدوحة، وسيبدأ المفرج برنامجه العلاجي والتأهيلي في مركز «سبيتار» قبل العودة إلى الرياض.وكان المفرج تعرض للإصابة عند الدقيقة 70 خلال مباراة فريقه أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت هلالية برباعية.