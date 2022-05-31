كسر لاعب الهلال البرازيلي ماتيوس بيريرا رقم اللاعب الهلالي السابق السويدي ويلهامسون، ليصبح أكثر لاعب صنع أهدافا للفريق الأزرق في موسم واحد بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، حيث صنع للهلال بموسم واحد 11 تمريرة حاسمة.وكان السويدي ويلهامسون، الذي انتقل إلى الهلال في أغسطس 2008، وخاض معه 81 مباراة، أكثر لاعب صنع أهدافا للفريق في موسم واحد، وكان ذلك في موسم 2009- 2010 عندما لعب 10 تمريرات حاسمة لزملائه، وذلك خلال 22 مباراة خاضها.