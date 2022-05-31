برهن لاعب فريق الشباب فواز الصقور إمكاناته في سجل أرقام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان كأكثر لاعب سعودي يصنع أهدافاً من خلال مركز الظهير الأيمن.صنع الصقور 8 أهداف من خلال 28 جولة لعبها، مرر من خلالها 835 تمريرة نتج عنها صناعة 32 فرصة، و26 عرضيات ناجحة.وصنع الصقور خلال آخر جولة لعبها أمام الرائد هدفاً وحقق دقة تمرير تجاوزت 87% وحصل على تقييم (7.7) ليدخل في المنافسة مع صناع اللعب في الدوري ايغور وكورنادو وماتيوس بيريرا.وأكد المحلل والنجم الدولي السابق أحمد عطيف تطور لاعب فريق الشباب فواز الصقور بقوله: «الصقور لاعب تطور كثيراً، ومن جولة إلى جولة أخرى يثبت نفسه وإمكاناته داخل الملعب، فهو لاعب تمركزه سريع وانطلاقه مميز أيضاً عند استلام الكرة، فاللاعب تحسن كثيراً، وهذا التطور دليل على انضباطه وحرصه لتقديم مستوى يليق به ويليق أيضا بفريق الشباب».واستغربت جماهير شبابية عدم تواجد الصقور في تشكيلة المنتخب رغم أرقامه وتألقه مع فريق الشباب، الذي يؤهله حسب اعتقادهم لحجز مكان في قائمة المدرب رينارد.