لم تنم مدينة سيهات هادئة أمس الأول، بعد إعلان صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف الفريق الخلجاوي أولى بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين السعودي بعد صدارته لدوري الدرجة الأولى برصيد 66 نقطة في المركز الأول وتحقيقه لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، واختتم الفريق آخر مبارياته في الدوري بتعادله مع نظيره نجران بدون أهداف.من جهتها، أهدت إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري المحترفين إلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وإلى نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نظير الاهتمام الكبير واللامحدود الذي يوليانه للرياضة والرياضيين بالمنطقة، كما أهدت إنجاز الصعود إلى جميع الداعمين وبالأخص أهالي سيهات الذين وقفوا مع الفريق منذ انطلاق منافسات الموسم الرياضي حتى آخر مباراة أمام نجران.من جانبهم، عبر عدد من الخلجاويين عن فرحتهم بعودة فريق الخليج إلى مكانه الطبيعي دوري المحترفين بعد هبوط الفريق قبل خمس سنوات، وقدموا التهاني والتبريكات لمجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري، مطالبين بمضاعفة الجهد خلال المرحلة القادمة.