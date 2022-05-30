نجح فريق العدالة في العودة مجدداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حصد المركز الثاني برصيد (66) نقطة في دوري الدرجة الأولى، وكان منافساً قوياً على اللقب حتى الجولة الأخيرة، والتي خاض خلالها مباراته أمام فريق جدة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.وعاش أنصار العدالة فرحة كبرى بالصعود لدوري الكبار، بعد مجهود كبير طوال الموسم الحالي استطاع من خلاله الفريق تحقيق الانتصار في 18 مباراة، والتعادل في 12 مباراة، والخسارة في 8 مباريات، وحصد 66 نقطة، ساهمت في عودته لدوري المحترفين.