حرم مهاجم النصر تاليسكا ضيفه الأهلي من ثلاث نقاط مهمة بعد أن أدرك التعادل لفريقه من كرة ثابتة في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما أمس (السبت)، على استاد مرسول بارك بالرياض، ضمن لقاءات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.دخل الأهلي اللقاء بحثاً عن الفوز ولم يستفد هجومه من الفرص التي أتيحت له إلى أن أتت الدقيقة 64 وبعد مجهود مميز من الثلاثي ادواردو وهيثم وغريب لتصل الكرة للأخير ويتلاعب بحارس النصر ويضع الكرة في المرمى الخالي هدفا أول للأهلي، واستبسل الحارس الأهلاوي محمد الربيعي في التصدي للهجمات النصراوية إلى أن تحصل النصر على ركلة حرة خارج منطقة الـ18 سددها ببراعة المهاجم الهداف تاليسكا لتسكن الشباك الأهلاوية (د:90+5)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق النصر تعادله الرابع ويصل للنقطة 55 في المركز الثالث، فيما حقق الأهلي تعادله الـ13 ويصل للنقطة 31 في المركز التاسع، وما زال يصارع من أجل البقاء، إذ إن الفارق بينه وبين مركز الهبوط نقطتان فقط، ويحتاج للفوز على الرائد في اللقاء القادم ليضمن البقاء.وفي اللقاء الآخر، خرج الاتفاق بتعادل قاتل مع مضيفه الفيصلي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن لقاءات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء قوة وإثارة من الفريقين، وتمكن الفيصلي من التقدم أولاً عن طريق مدافعه وليد الأحمد برأسية جميلة (د:35). وفي الوقت بدل الضائع ومن مجهود فردي أكثر من رائع، تمكن نعيم سليتي من إحراز هدف التعادل للاتفاق (د:90+3)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق التعادل العاشر ويصل للنقطة 31 ويحتل المركز العاشر، فيما حقق الفيصلي التعادل الـ12 ويصل للنقطة 30 في المركز الـ12.