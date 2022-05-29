تغادر بعثة منتخبنا الوطني (الثلاثاء) إلى مدينة اليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة الرياض.وكان الاتحاد السعودي أعلن تجديد عقد المدرب رينارد حتى العام 2027 بهدف الاستقرار الفني للأخضر في السنوات القادمة والتي تنتظره استحقاقات عالمية وقارية وخليجية وعربية.وأعلن المدرب رينارد أخيراً، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA 2022، التي تنطلق في شهر نوفمبر القادم.وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلتا المباراتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.وضمت قائمة الأخضر اللاعب الموقوف محمد كنو، إذ يؤكد الأكاديمي والقانوني حسن رديف أن مشاركته مع المنتخب صحيحة وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة 43 من لائحة الاحتراف، والتي قصرت الإيقاف على المباريات الرسمية المحلية والدولية للأندية فقط، وأيضا ذلك متوافق مع الفقرة (4) من المادة (18) من لائحة الانضباط والأخلاق، علماً بأن الإيقاف الموقع على اللاعب لفترة أربعة أشهر تتوقف عند آخر مباراة رسمية للنادي ومن ثم تعلق، وتبدأ من بداية أول مباراة رسمية للاعب في الموسم القادم ما لم يكن اللاعب مشاركاً مع المنتخب وعضواً ثابتاً، والمنتخب مشارك في مسابقة نهائية في الفترة المعلقة من آخر مباراة وأول مباراة في الموسم القادم.واستدعى المدرب رينارد (26) لاعباً للالتحاق بمعسكر اليكانتي وهم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.