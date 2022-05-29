يواجه 8 لاعبين من الفريق الاتحادي «المتصدر»، والهلال «الوصيف» خطر الإيقاف في حال حصولهم على إنذارات في مباراتي اليوم أمام الطائي وأبها، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واللاعبون المهددون بالإيقاف هم: زياد الصحفي، وعمر هوساوي، وحمدان الشمراني، وأندريه فيليبي، وعبدالرزاق حمدالله من (الاتحاد)، وعلي البليهي وسعود عبدالحميد وكويلار من (الهلال)، إذ ستكون مباراة العميد عقب لقاء الطائي في حائل أمام الاتفاق بالدمام، ومواجهة الهلال بعد لقاء أبها أمام الفتح بالأحساء، يوم (السبت) 18 يونيو القادم، ضمن الجولة (29) من دوري المحترفين.وحذر مدربا العميد والزعيم الروماني كوزمين كونترا، والأرجنتيني رامون دياز اللاعبين المهددين بالإيقاف من الحصول على إنذارات في ختام مباريات الجولة (28) من دوري المحترفين، من أجل الاستفادة من خدماتهم الفنية في ما تبقى من الدوري.كويلارسعود عبدالحميدعلي البليهيعبدالرزاق حمداللهأندريه فيليبيحمدان الشمرانيعمر هوساويزياد الصحفيالمهددون بالإيقاف