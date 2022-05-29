نجح فريق الشباب بقيادة المدرب سوموديكا في تحقيق فوز مهم على فريق الرائد بهدفين مقابل لا شيء سجلهما المهاجم كارلوس جونيور في الشوط الأول من اللقاء الذي جمع الفريقين يوم (الجمعة) الماضي في بريدة، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحافظ الليوث على المركز الرابع برصيد (53) نقطة. وحرص المدرب سوموديكا على متابعة مباراة الكلاسيكو التي جمعت النصر والأهلي مساء أمس (السبت) على ملعب مرسول بارك بالرياض، وسيتابع لقاء الفيحاء والتعاون مساء اليوم (الأحد) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة (28) من دوري المحترفين، إذ ستكون المباراتان الأخيرتان في الدوري أمام التعاون يوم (السبت) 18 يونيو القادم في بريدة، والثانية أمام الأهلي يوم (الخميس) بالرياض ضمن الجولتين (29) و(30) من دوري المحترفين.