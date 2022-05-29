يسعى مدرب الطائي التشيلي سييرا لقيادة فريقه للفوز على الفريق الاتحادي في المباراة الحاسمة الليلة في حائل، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يواجه «فارس الشمال» شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويملك في رصيده (31) نقطة. ويطمح المدرب سييرا في رد الاعتبار لخسارة الدور الأول من العميد بهدف مقابل لا شيء سجله النجم الاتحادي الغائب بسبب تراكم البطاقات رومارينهو، إذ حرص مدرب الطائي على تجهيز فريقه فنياً ونفسياً للقاء الليلة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي ستسهم في دعم بقاء «فارس الشمال» ضمن دوري المحترفين. وكانت إدارة الطائي منحت الجماهير تذاكر مجانية لحضور المباراة ودعم الفريق تقديراً لجهودها ووقوفها مع الفريق خلال مباريات الموسم الحالي، وتضع جماهير الطائي ثقتها في اللاعبين بقيادة المدرب سييرا لتحقيق الانتصار والظفر بنقاط المباراة.يذكر أن فريق الطائي تبقت له مباراتان، الأولى أمام الفيصلي يوم السبت (18) يونيو القادم في المجمعة، والثانية أمام الحزم يوم الخميس (23) في حائل ضمن مباريات الجولتين (29) و(30) من دوري المحترفين.