تختتم مساء اليوم (الأحد) لقاءات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات مهمة، إذ يحل الاتحاد (متصدر الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الطائي (تاسع الدوري) عند تمام الساعة 9:00م، وفي التوقيت ذاته يستضيف الهلال (وصيف الدوري) فريق أبها (سابع الدوري)، كما يحل الفتح (ثامن الدوري) ضيفاً على ضمك (خامس الدوري) عند الساعة 7:15م، فيما يلتقي الفيحاء (سادس الدوري) ضيفه التعاون (المركز 13) عند الساعة 7:20م.تهديد المتصدر ووصيفهعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام مضيفه الطائي؛ بحثاً عن فوز طال انتظاره بعد أن تعثر في آخر جولتين بالتعادل والخسارة، ويملك العميد 61 نقطة حصدها من 19 انتصاراً و4 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 59 وعليه 27 هدفاً، ويطمح الفريق الاتحادي لحصد النقاط الثلاث للتمسك بصدارته قبل فترة التوقف التي ستمتد أسبوعين، فيما يدخل فريق الطائي هذا اللقاء بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق في آخر 3 جولات، إذ لم يذق طعم الخسارة فيها ليحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة حصدها من 9 انتصارات و4 تعادلات و14 خسارة وله من الأهداف 29 وعليه 44 هدفاً.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض فريق الهلال لقاء مهماً أمام ضيفه أبها، ويطمح الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته إذ حصد 9 نقاط في آخر 3 لقاءات ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد إلى 3 نقاط فقط، ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 58 نقطة حصدها من 17 انتصاراً و7 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 56 وعليه 27 هدفاً، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء بحثاً عن نتيجة إيجابية تبعده عن مناطق الخطر إذ يحتل زعيم الجنوب المركز السابع برصيد 34 نقطة حصدها من 9 انتصارات و7 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 27 وعليه 40 هدفاً.التعاون والفتح يخشيان الفيحاء وضمكعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يحل فريق الفتح ضيفاً ثقيلاً على ضمك، إذ يسعى النموذجي لتحقيق الفوز ولا غيره للابتعاد عن مراكز الهبوط ويحتل الفتح المركز الثامن برصيد 32 نقطة حصدها من 8 انتصارات ومثلها تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 41 وعليه 36 هدفاً، أما فريق ضمك فإنه يدخل هذا اللقاء سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مكانته في المركز الخامس الذي يحتله برصيد 43 نقطة حصدها من 12 انتصار و7 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 36 وعليه 38 هدفاً.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام مضيفه الفيحاء بحثاً عن النقاط الثلاث للهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل سكري القصيم المركز الـ13 برصيد 29 نقطة حصدها من 6 انتصارات و11 تعادلاً و10 خسائر وله من الأهداف 40 وعليه 46 هدفاً، أما فريق الفيحاء فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية، إذ يحتل البرتقالي المركز السادس برصيد 34 نقطة حصدها من 8 انتصارات و10 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 21 وعليه 22 هدفاً.