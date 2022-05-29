يبحث لاعب الهلال النيجيري إيغالو في مباراة فريقه اليوم أمام فريق «أبها» ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن زيادة غلته التهديفية مستغلاً إيقاف وصيفه البرازيلي رومارينهو نجم العميد، الذي لن يلعب هذه الجولة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إذ يملك الأول 21 هدفاً، فيما يملك وصيفه 18 هدفاً. ويأمل «ايغالو» مساعدة فريقه أولاً بالفوز في لقاء اليوم، ثم مواصلة ماكينة إحراز الأهداف في مرمى الخصوم.النجم إيغالو لاعب كبير ولديه حاسة تهديفية من طراز آخر، وبلمسة ساحرة يسعد وينثر الفرح على محيا مدرج فريقه، فهل يواصل «إيغالو» زيارة شباك الخصوم ويبتعد عن أقرب منافسيه على صدارة هداف الدوري لاعب الاتحاد «روما»، أم سيكون حسم صدارة الهدافين في آخر جولتين من الدوري؟