ينتظر عشاق الأزرق فريقهم الهلال، مساء اليوم، أمام فريق أبها ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي سيقام على ملعب الملز بالرياض بعد غياب دام أكثر من شهر ويومين، لعب خلاله 5 مواجهات متتالية وهو بعيد عن جماهيره، إذ بدأها أمام الفيحاء في المجمعة «دوري الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء 3 مايو»، ثم أمام ضمك في أبها «دوري الأمير محمد بن سلمان» يوم السبت 7 مايو، ثم أمام الاتفاق في الدمام «دوري الأمير محمد بن سلمان» يوم الأربعاء 11 مايو، ثم أمام الفيحاء في جدة «نهائي كأس الملك» يوم الخميس 19 مايو، ثم أمام الاتحاد في جدة «دوري الأمير محمد بن سلمان» يوم الإثنين 23 مايو.وكانت آخر مباراة لعبها الفريق «الأزرق» أمام جماهيره في الرياض أمام الريان القطري في شهر رمضان يوم الخميس 26 الموافق 28 أبريل ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.