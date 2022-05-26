بعد خسارة الاتحاد من منافسه الهلال في الكلاسيكو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، دخل فريق الاتحاد في لعبة سيناريوهات العد النقطي، إذا أراد أن يتوج بلقب الدوري السعودي للمرة التاسعة تاريخياً، والذي غاب عن خزائنه لمدة 11 عاماً، حيث تبقى لفريق الاتحاد ثلاث مواجهات أمام الطائي والاتفاق والباطن. العميد يمتلك 61 نقطة في الصدارة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.ويحتاج الاتحاد إلى سبع نقاط من أصل تسع نقاط ممكنة دون النظر إلى نتائج مطارده فريق الهلال على الأقل بانتصارين وتعادل أو انتظار تعثر الهلال واتساع الفارق.وفي حالة تساوي الهلال مع الاتحاد في عدد النقاط، فإن الزعيم سيكون البطل بسبب المواجهات المباشرة.الهلال ينتظر تعثر الاتحادأما حظوظ فريق الهلال، فيمتلك الزعيم 58 نقطة ولديه أفضلية المواجهات المباشرة، ويتبقى له مواجهات ضد أبها والفتح والفيصلي.في حال انتصر الهلال في جميع مبارياته، ينتظر سقوط الاتحاد بالخسارة في مباراة واحدة على الأقل للتتويج بالدوري السعودي.وفي حال خسر الهلال أي مباراة له من المواجهات المتبقية فقد يمنح الاتحاد اللقب مبكراً.وسيكون أعلى معدل نقطي يصله فريق الهلال 67 نقطة، بينما سيصل فريق الاتحاد للنقطة الـ70 في حال انتصاراته في جولاته الثلاث المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.مواجهات الاتحاد المتبقية:الطائي X الاتحاد29 مايوالاتفاق x الاتحاد18 يونيوالاتحاد x الرائد23 يونيومواجهات الهلال المتبقية:الهلال X أبهاالفتح x الهلالالهلال x الفيصلي29 مايو18 يونيو23 يونيوكيف يحقق الاتحاد اللقب؟في ثلاثة انتصاراتفي انتصارين وتعادل9 نقاط7 نقاطكيف يحقق الهلال اللقب؟في ثلاثة انتصاراتفي انتصارين9 نقاط مع تعثر الاتحاد في مواجهة.6 نقاط مع تعثر الاتحاد في مواجهتين.كيف يحسم الدوري في حال التعادل بالنقاط؟عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساويةفارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساويةعدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساويةفارق الأهداف في كامل المسابقةالفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم