دوَّن مراقب مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال مساء أمس الأول على ملعب الجوهرة قيام جمهور نادي الاتحاد برمي قوارير المياه على أرضية ملعب المباراة، ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة انضباطية على نادي الاتحاد في المواجهة المرتقبة أمام الباطن.من جهته، علّق الاكاديمي القانوني حسن رديف على الحادثة بقوله «العقوبة من وجهة نظري تنتظر ثنائي الهلال سالم الدوسري والبرازيلي ميشيل على خلفية استفزازهما لجمهور نادي الاتحاد، وبحسب لائحة الانضباط فإن العقوبة المستحقة الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف ريال، في حين أن لجنة الانضباط ستغلظ العقوبة على نادي الاتحاد بسبب تكرارها وتجاوزها تسلسل العقوبات وهي تندرج تحت مسمى تشديد العقوبات في حالة العودة، إذ سبق أن فرض عليه غرامة مالية والحرمان من الجمهور، وفي التكرار كما حدث من جماهير الاتحاد، فإن اللجنة أمام خيار تغليظ الغرامة المالية، والحرمان من الجمهور لمباراتين في أقرب مباراة يلعبها الفريق الاتحادي على أرضه، وقد تصل العقوبة إلى نقل المباراة لخارج أرضه».